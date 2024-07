Eniac mira estudantes de baixa renda e amplia programa de 1.000 bolsas de estudo

- PUBLICIDADE -



O Centro Universitário Eniac ampliou seu programa de bolsas de estudo com o programa Eniac 1000, que oferta mil bolsas de estudo integrais para mais de 20 cursos superiores em tecnologia e em bacharelado ou licenciatura, técnicos profissionalizantes e do EJA (Educação para Jovens e Adultos) no Ensino Médio. As vagas são destinadas a moradores de Guarulhos de baixa renda. Para participar, basta se inscrever NESTE LINK até o dia 26 de julho.

O Eniac 1000 é uma extensão do programa Faculdade Guarulhos Eniac, feito em parceria com a Prefeitura de Guarulhos e que já colocou centenas de guarulhenses, que não teriam condições de custear seus estudos, na sala de aula.

Segundo o mantenedor do Eniac, professor Ruy Guérios, o objetivo principal do Eniac 1000 é transformar vidas por meio da educação, proporcionando uma oportunidade de transformação abrangente em suas trajetórias pessoais e profissionais. “O Eniac 1000 é um vestibular social, que visa criar uma geração de líderes inovadores. Acreditamos que a educação transforma vidas e pelo esses mil guarulhenses terão a oportunidade de estudar conosco para construir um futuro melhor”, explicou.

Os estudantes terão acesso às instalações do Centro Universitário Eniac, localizado no centro de Guarulhos, e terão aulas com os mesmos professores dos alunos já matriculados.

Confira os cursos disponíveis:

Cursos Técnicos Profissionalizantes

Administração de Empresas

Desenvolvimento de Sistemas

Edificações

Enfermagem

Mecatrônica

Recursos Humanos

Serviços Jurídicos

Cursos Superiores em Tecnologia

Análise e desenvolvimento de sistemas

Construção de edifícios

Gestão comercial

Gestão de qualidade

Gestão de tecnologia da informação

Gestão financeira

Gestão Pública

Logística

Marketing

Processos gerenciais

Recursos humanos

Cursos Superiores em Bacharelado ou Licenciatura

Administração

Ciências Contábeis

Educação Física

Engenharia Civil

Pedagogia

Serviço

Programa ENIAC 1000 (Mil bolsas de estudo integrais)

Período de inscrição gratuita: De 18 a 26/07, NESTE LINK

Vestibular: Dia 27/07 (presencial) no ENIAC

Chamada para triagem socioeconômica: 28/07

Período de entrevistas da triagem: De 29/07 a 1º/08

Publicação dos classificados: 2/08

Período de matrículas: 5 a 7/08

Início das aulas: 10/08