UNG está com vagas de emprego para os campi Centro e Itaquaquecetuba

A UNG – Universidade Guarulhos está com oportunidades de emprego para os campi Centro e Itaquaquecetuba. As vagas são para consultor comercial, auxiliar de limpeza e de manutenção.

Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail [email protected] até o dia 23 de julho. Também é possível se cadastrar no Peixe 30 (www.peixe30.com) e se candidatar à oportunidade.

Interessados em participar do processo seletivo para consultor comercial precisam ter experiência na área, carteira de habilitação nas categorias A ou B, transporte próprio, habilidade de negociação, ser inovador, criativo e ter pensamento estratégico. Para as vagas de auxiliar de limpeza e de manutenção, os requisitos são ter Ensino Médio completo, seis meses de experiência na área, boa comunicação, agilidade e zelo.

A UNG possui 54 anos de compromisso e excelência em Ensino Superior em Guarulhos e Alto Tietê, com ampla oferta de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado nas áreas de Exatas, Humanas, Saúde e Negócios.