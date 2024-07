Aeroporto de Guarulhos não é afetado por apagão cibernético que atinge o mundo

- PUBLICIDADE -



Na manhã desta sexta-feita (19), vários países registraram problemas técnicos, que prejudicaram companhias aéreas internacionais, bancos e empresas de telecomunicação. Segundo investigações, o apagão teria sido causado por uma falha do sistema Windows, utilizado pela empresa Crowdstrike.

Empresas aéreas, como American Airlines, United e Delta, tiveram seus voos paralisados pela queda no sistema. O Aeroporto Internacional de Guarulhos não foi afetado pela falha, seguindo com seus serviços normalmente, já o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, sofreu atrasos nos voos. Usuários dos bancos Bradesco, Banco Pan, Neon e Next relataram instabilidade para realizarem transações neles. O Bradesco se pronunciou pedindo para que seus usuários utilizassem seus serviços outra hora devido a falha digital.

A CrowdStrike, empresa de segurança digital que tem como responsabilidade a segurança de grande empresas contra ataques cibernéticos, postou uma nota em seu site oficial, relatando que a falha em si não foi causada por um ataque hacker ou algo do tipo, mas sim por um defeito na atualização de seus sistemas. A empresa Microsoft declarou que o problema já foi resolvido.