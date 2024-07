Paciente tem instrumento esquecido entre pescoço e coração por médico

- PUBLICIDADE -



Vanes de Jesus da Silva teve um fio-guia esquecido por um médico entre a região da jugular e o átrio direito do coração. O caso aconteceu durante um tratamento realizado para insuficiência renal. De acordo com informações juntadas no processo, o paciente correu risco de morte por ter permanecido com o instrumento no corpo.

O estado de São Paulo foi condenado a pagar R$50 mil por não realizar a cirurgia para a remoção do fio dentro do prazo estabelecido. Os advogados do homem conseguiram uma liminar na Justiça para que a cirurgia da retirada do instrumento fosse assumida pelo estado em 2022. Parte do fio-guia só foi removida neste ano, e por não terem cumprido o pedido de urgência, foram aplicadas multas que totalizaram o valor de R$50 mil.

Vanes é diabético e por este motivo, desenvolveu uma insuficiência renal grave em julho de 2022 por este motivo. Na mesma época, iniciou o tratamento de hemodiálise, que serve como um rim artificial e precisa da inserção de um cateter na região do peito com o auxílio do fio-guia, o mesmo que acabou sendo esquecido dentro do homem.

Em entrevista, Jullyana Dionísio, filha de Vanes, explicou que seu pai é morador de Itanhaém, mas o procedimento foi realizado no Instituto Segumed, em São Vicente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).