Homem suspeito de matar adolescente oferecia álcool à vitima

- PUBLICIDADE -



O futuro da adolescente Maria Vitória, de 15 anos, foi brutalmente interrompido pelo homem com quem ela mantinha um relacionamento amoroso. Gilson Cruz, de 56 anos, a matou no domingo (14). Eles estavam juntos há dois anos, mas a jovem já havia sofrido constantes ameaças.

Em 2022, Maria cursava o 1º ano do Ensino Médio na cidade de Monteiro (PB). Foi quando começou a trabalhar na padaria de Gilson. Segundo a família, o relacionamento começou poucos meses depois, quando a jovem ainda tinha 13 anos.

Gilson levou Maria Vitória para morar com ele na casa onde ela passou os últimos meses de vida. Lá, o empresário realizava festas com as amigas menores de idade. As festas eram regadas a bebidas alcoólicas, que se tornou um hábito.

No dia do ocorrido, Gilson e Maria estavam bebendo sozinhos, quando começaram a discutir por uma brincadeira feita pela jovem. Durante a madrugada, ele atirou na adolescente. Os policiais chegaram ao local do crime 12 horas depois, e encontraram a jovem morta.

O assassinato foi o ponto final de um relacionamento que gerava medo em Maria Vitória. Em um áudio obtido pela polícia, ela conta que já havia sofrido agressão de Gilson ao menos uma vez. “Ele já tentou fazer muita coisa comigo, né? Tipo, já jogou a pistola na minha cara, estourou a minha cabeça. Aí tive que dar ponto na UPA, um monte de coisa. Só que eu nunca tive coragem de denunciar ele.”