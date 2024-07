Educação ambiental do Bosque Maia promove atividades gratuitas em agosto

- PUBLICIDADE -



Durante o mês de agosto, a equipe de educação ambiental do Boque Maia vai promover diversas atividades com participação gratuita para todas as idades. Para participar é necessário fazer inscrição prévia por telefone (2482-1667) ou pelo e-mail [email protected]

Agenda

Dias 05, 12 e 19 – segundas-feiras – 9h

Curso – Introdução às mudanças climáticas

Serão apresentados os principais pontos de discussão sobre o tema, além de conhecimentos básicos para o enfrentamento dos eventos climáticos extremos.

Local: Viveiro Educador (final da alameda principal do bosque)

Dia 09 – sexta-feira – 19h

Trilha Noturna

Conheça o maior parque urbano de Guarulhos de uma maneira diferente e também a fauna com hábitos noturnos que o local abriga.

Ponto de encontro: Viveiro Educador

Dia 14 – quarta-feira – 14h

SOS Orquídeas

Aprenda sobre os tipos de solos e vasos mais adequados para sua planta e como cultivá-la de maneira correta

Local: Orquidário Municipal (av. Papa João XXIII s/nº – Parque Renato Maia)

Dia 17 – sábado – 9h

Minhocultura

Aprenda como fazer um minhocário e ainda reaproveitar sobras de cascas de legumes e frutas para produzir um adubo orgânico de excelente qualidade.

Local: Viveiro Educador

Dia 21 – quarta-feira – 9 e 14h

Arborizando a cidade

Aprenda tudo o que você precisa saber para plantar uma árvore e também sobre a importância da arborização urbana para a melhora da qualidade de vida de todos.

Local: Viveiro Educador

Dia 31 – quarta-feira – 14h

SOS Orquídeas

Local: Orquidário Municipal