Em evento do ACE Mulher, ACE-Guarulhos homenageia a empresária Luiza Trajano

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos recebeu, na noite desta quinta-feira, 18/07, a empresária Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do grupo Mulheres do Brasil. Símbolo do empreendedorismo feminino brasileiro, ela recebeu a Comenda do Mérito Empreendedor, medalha com a qual a entidade homenageia personalidades que contribuem para a geração de negócios e o setor produtivo em todo o País.

Luiza Trajano recebeu a medalha das mãos do presidente Silvio Alves e da diretora de Empreendedorismo Feminino da entidade, a jornalista e empresária Tatiane Bertolino, durante mais um encontro do ACE Mulher.

“A Luiza é uma visionária do varejo brasileiro. Novamente a ACE cumpre seu papel de colocar Guarulhos na rota das grandes personalidades do setor produtivo nacional. É uma honra recebê-la em nossa casa e ouvir tantas lições importantes para o dia a dia de nossas empresas”, afirmou Silvio.

“O Magazine Luiza nasceu no interior e foi para as capitais. E criamos a loja digital, a Magalu, mantendo a loja física, mesmo sendo muito criticados. Mas soubemos criar as adaptações características e necessárias para cada plataforma”, disse Luiza Trajano, em entrevista ao PodMulher, podcast da ACE Mulher, gravado nos estúdios ACE WebTV (ASSISTA AQUI).

Segundo Tatiane Bertolino, foi sob a liderança de Luiza Trajano que o Magazine Luiza alcançou patamares altíssimos de inovação e crescimento, consolidando-se entre as maiores redes de varejo do Brasil. “Esta homenagem é um gesto de reconhecimento e admiração por sua trajetória inspiradora, além da inestimável contribuição ao empreendedorismo feminino em todo o Brasil”, completou a diretora do ACE Mulher.