Grínberg’s Village Hotel, em Socorro, inaugura Chalé Premium

O charme das casas de campo e a sofisticação das decorações modernas descrevem a atmosfera do novo Chalé Premium do Grinberg’s Village Hotel, em Socorro (SP), inaugurado neste mês. Com o intuito de oferecer mais conforto aos hóspedes, os ambientes promovem o aconchego de um lar.

Dentre os diferenciais do chalé, é possível destacar a arquitetura distribuída em 90m², com dois quartos, sendo uma suíte, sala de estar, lareira, ar-condicionado e um SPA ao ar livre com espreguiçadeiras. A unidade acomoda até cinco pessoas.

O espaço também conta com frigobar, cofre, máquina de café e secador de cabelo, além de Smart TV 43 polegadas e garagem privativa. E para as estadias em família, os hóspedes têm a opção de acrescentar berço e banheira para bebês.

No próximo mês, o Grínberg’s inaugura mais uma unidade premium.

Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (19) 3895-9500, WhatsApp (19) 97142-9110 ou pelo site grinbergshotel.com.br e realizar a reserva. O hotel oferece serviço de pensão completa, com café da manhã, almoço e jantar incluídos na hospedagem.

Sobre o Grínberg’s Village Hotel

Localizado em Socorro, no interior de São Paulo, está o Grínberg’s Village Hotel. O local, parte do Circuito das Águas Paulista, oferece uma experiência única aos hóspedes por meio do contato direto com a natureza, atividades para toda a família e serviços personalizados. Além disso, é o lugar ideal para fugir da correria dos grandes centros.

O hotel conta com 75 acomodações entre apartamentos e chalés; três piscinas (uma semiolímpica, uma aquecida coberta e uma externa), lago de pesca esportiva, quadras e campos para prática de esportes, salão de eventos, redário, pista de cooper, grínkids e brinquedoteca, além de oratório ecumênico e anfiteatro. Todas essas opções estão concentradas em 100.000 m² de área.

Com 28 anos de história, o hotel conquistou o selo Travellers’ Choice 2024 do TripAdvisor. A premiação é dada a estabelecimentos que receberam ótimas avaliações no site de viagens, com base em dados coletados durante 12 meses, e que sempre demonstram compromisso com a excelência em hospitalidade.

Serviço

Endereço: Estrada Municipal da Pompeia, 210, bairro Pompeia – Socorro (SP)

Telefone: (19) 3895-9500

WhatsApp: (19) 9 7142-9110

Site: www.grinbergshotel.com.br

Facebook e Instagram: grinbergsvillagehotel