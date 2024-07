Inteligência emocional: como construir relações saudáveis na era da desordem

- PUBLICIDADE -



Com uma abordagem fundamentada na vanguarda das ciências comportamentais, o especialista em neurociência Carlos Aldan de Araújo assina o livro Prospere com Inteligência Emocional no Mundo em Desordem.

Lançamento da Matrix Editora, a obra explora a evolução histórica das emoções individuais e coletivas e oferece caminhos para gerenciá-las de forma adaptativa, seja na vida ou nos negócios.

O conteúdo capacita o leitor com ferramentas práticas para alavancar a resiliência emocional, fortalecer vínculos autênticos e florescer com sabedoria, mesmo em um mundo caótico, repleto de desafios e possibilidades transformadoras.

A obra mostra como o despertar dessa inteligência é fundamental para a reestruturação humana e o enfrentamento dos desafios ambientais, sociais e pessoais contemporâneos. Araújo revela o papel do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para que as pessoas possam atingir esses objetivos.

Ele oferece dados essenciais para compreender a importância das relações saudáveis e dos cuidados com a saúde mental. Também destaca o impacto dos relacionamentos tóxicos no desempenho das atividades laborais, e as maneiras de reconhecê-los.

Ao promover um ambiente de trabalho que valoriza as emoções e o bem-estar dos colaboradores, os líderes não apenas demonstram empatia, mas também impulsionam resultados de negócios significativos. Essa abordagem cria um senso de confiança e pertencimento, fatores essenciais para estimular o engajamento e a motivação intrínseca dos colaboradores.

(Prospere com Inteligência Emocional no Mundo em Desordem, p. 58)

Ao longo dos capítulos, o especialista destaca que a solidão é uma contradição à natureza humana ao ensinar estratégias e técnicas para evitar relações insustentáveis. Ele apresenta, ainda, orientações para elevar o desempenho de líderes e profissionais em um contexto desconhecido, incerto, volátil e ambíguo.

Carlos Aldan de Araujo esclarece que buscar uma mudança profunda e duradoura é possível em qualquer idade. Essa hipótese é ancorada pela neurogênese – o contínuo renascimento neuronal – e pela neuroplasticidade – a maleabilidade do cérebro.

Prospere com Inteligência Emocional no Mundo em Desordem comprova que a natureza, em sua infinita sabedoria, oferece soluções para quem busca relevância profissional, liderança eficaz e sucesso sustentável no ambiente de trabalho e nas relações pessoais. Uma obra que possibilita novas condutas, percepções e respostas para a evolução humana.

Ficha técnica



Livro: Prospere com Inteligência Emocional no Mundo em Desordem

Autoria: Carlos Aldan de Araújo

Editora: Matrix Editora

ISBN: 978-65-5616-461-8

Páginas: 224

Preço: R$ 64,00

Onde encontrar: Matrix Editora e Amazon