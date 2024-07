Polícia pede prisão de suspeitos por morte de motorista na Timóteo Penteado

- PUBLICIDADE -



A Polícia Civil de São Paulo pediu nesta quarta-feira (24) a prisão preventiva de Felipe Gambeta Malheiros e Gustavo Moreira Cardozo. Uma câmera corporal da PM mostrou que o motorista acusado de invadir a contra mão e causar a morte de Ednaldo, ingeriu bebida alcóolica horas antes do ocorrido.

Em depoimento no hospital, Felipe admitiu que tinha bebido, mas, ainda assim, não foi realizado o teste do bafômetro. Os agentes que anotaram a ocorrência, disseram que o homem apresentado como motorista estava lúcido e conversava normalmente, sem sinais de embriaguez.

Na filmagem, os policiais conversam com Felipe Malheiro no hospital em que os amigos foram atendidos após o acidente.

Durante o interrogatório, Felipe afirma que bebeu.

Policial: Você fez uso de bebida alcoólica?

Você fez uso de bebida alcoólica? Felipe: Só meio-dia. Meio-dia do dia passado.

O acidente aconteceu na madrugada de sábado (13) para domingo (14). Neste mesmo dia, Gustavo e Felipe consumiram mais de R$1 mil em bebidas, como mostram as comandas do bar em que estiveram momentos antes do acidente.

Policial : Do dia passado?

: Do dia passado? Felipe : Isso!

: Isso! Policial : Você faz uso de algum entorpecente?

: Você faz uso de algum entorpecente? Felipe: Nada, nada!

O agente perguntou também como Felipe estava.

Policial : Tá, beleza! Como é que tá a sua situação aí?

: Tá, beleza! Como é que tá a sua situação aí? Felipe: Tá de boa! Falar para você, machucou os cílios, a perna está doendo um pouco, o braço também. De resto, tudo normal.

O agente em seguida orienta que Felipe acione o guincho para retirar o carro.

Policial: Só pede para alguém já ir lá ver a questão de guincho, tirar o carro de lá, beleza? O carro já era.

Só pede para alguém já ir lá ver a questão de guincho, tirar o carro de lá, beleza? O carro já era. Felipe : Petezão?

: Petezão? Policial: Petezão! Tem seguro? Pode acionar o seguro pra tirar ele de lá. Acho que daqui a pouco já vai liberar lá já pra tirar. Beleza? Melhoras.

As Câmeras de segurança do local mostram o exato momento da batida que ocorreu na Avenida Doutor Timóteo Penteado. É possível ver o carro em que os jovens estavam ultrapassando outro veículo, entrando na contramão, e depois batendo de frente com o automóvel de Ednaldo, que vinha no sentido correto da via.

Segundo a Secretaria de Segurança pública de SP, o inquérito do caso foi relatado à Justiça e a prisão preventiva dos dois autores foi solicitada. Agora, a polícia aguarda a manifestação do Judiciário.