Vale Encantado Eco Park e Hotel oferece programação especial para as férias e descontos de até 35%

Durante o mês de julho, no Vale Encantado Eco Park & Hotel, localizado em Biritiba-Mirim, a apenas 1h30 da cidade de São Paulo, as ‘Férias com o Dino’ são uma ótima opção para aproveitar o período com programações especiais e promoções imperdíveis.

Para quem deseja se hospedar no complexo de hotelaria do parque, com as ‘Dino Ofertas’ é possível obter 15% de desconto no pacote com duas diárias e os valores saem a partir de 10x de R$ 58,89. Nessa promoção é permitida a entrada gratuita de até duas crianças com cinco anos de idade. A partir de três diárias ou mais, o desconto é de 20%, podendo chegar até 35% se a estadia for reservada entre os dias 28 a 31 julho.

As entradas para o parque aquático também estão com promoções. Na compra de um combo com três ingressos, cada um sai pelo valor de R$ 23,98. Já no combo com cinco ingressos, cada entrada custa R$ 19,98.

Pensando em atrações para todos os tipos de público, o Vale Encantado preparou uma programação especial para a família inteira curtir as férias. Faz parte da diversão jantares temáticos aos adultos e ‘dino aventuras’ para as crianças.

Confira a programação completa:

Domingo: Desafio matinal – caminhada das cores – jantar do pijama – fantástica mesa de crepes;

Desafio matinal – caminhada das cores – jantar do pijama – fantástica mesa de crepes; Segunda: Desafio matinal – brincadeiras de rua – noite brasileira com comida de boteco e bingo;

Desafio matinal – brincadeiras de rua – noite brasileira com comida de boteco e bingo; Terça: Café animado com personagens – trem maria fumaça – noite italiana com massa e pizzas e karaokê;

Café animado com personagens – trem maria fumaça – noite italiana com massa e pizzas e karaokê; Quarta: Desafio matinal – alongamento e caminhada – feijoada do vale – jantar fast food;

Desafio matinal – alongamento e caminhada – feijoada do vale – jantar fast food; Quinta: Café animado com personagens – trem maria fumaça – pizza e fast food;

Café animado com personagens – trem maria fumaça – pizza e fast food; Sexta: Desafio matinal – hidro bagunça – queimada russa – sopas e caldos;

Desafio matinal – hidro bagunça – queimada russa – sopas e caldos; Sábado: Trem maria fumaça – feijoada do vale, música ao vivo, fogueira e guloseimas juninas;

Essas atividades ocorrerão durante todo o mês de julho e em todas haverá monitoria infantil. Para quem deseja uma programação mais tranquila, o complexo de lazer também oferece piscinas cobertas e aquecidas, um passeio pela fazendinha, um pesqueiro e uma vista exuberante da Mata Atlântica aos arredores do parque.

Sobre o Vale Encantado – Eco Park & Hotel

O Vale Encantado – Eco Park & Hotel é um complexo de lazer com quase dois milhões de metros quadrados de área, e está localizado no município de Biritiba-Mirim, a apenas 86 km da cidade de São Paulo. O empreendimento é pet friendly, possui um Parque Aquático em área verde exuberante e Hotel Fazenda, composto por 70 apartamentos.

Com seis piscinas e mais de vinte atrações como Fazendinha, Piscina de Ondas, Lago com Pesqueiro, Praia Borbulhante, Dino Acqua, Kids Park, Cascatas, Trilhas e Maria Fumaça. O local busca proporcionar experiências que conectam e criam memórias. Há 50 anos, recebem hóspedes e visitantes como parte da família. Com cuidado, acolhimento e muita diversão!

Saiba mais: https://valeencantado.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/valeencantadosp/