Bandidos levam R$ 5 mil de turistas após aplicarem novo ‘golpe da caipirinha’

- PUBLICIDADE -



A quadrilha suspeita de extorquir turistas estrangeiros no Rio de Janeiro está sendo investigada pela Delegacia de Apoio ao Turismo (Deat).

De acordo com informações, os suspeitos tiraram o copo da mão do homem e encheram de cachaça, sem consentimento. O turista informou que foi obrigado a pagar R$ 20 no cartão de crédito, mas assim que foi verificar, viu que os criminosos passaram cerca de R$ 5 mil.

Quando as autoridades chegaram ao local, a vítima reconheceu o homem como um dos suspeitos pelo crime. Com ele foram encontrada a máquina de cartão de crédito, dinheiro, um cartão de crédito e documentos de identificação.

Segundo as informações fornecidas pelo Deat, “as diligências estão em andamento para identificar e localizar os comparsas da organização criminosa envolvidos no delito.”