Guarulhos recebe ação com diversos serviços de documentação entre 30 de julho e 3 de agosto

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura, levará o projeto Cidadania Itinerante para os moradores de Guarulhos entre os dias 30 de julho e 3 de agosto. A iniciativa visa a disponibilizar uma série de serviços de documentação essenciais em diversos bairros.

Serão distribuídas cerca de cem senhas ao dia, por ordem de chegada, com término uma hora antes do horário previsto para o final dos atendimentos. Confira os endereços e horários no final do texto.

Serviços disponíveis para a população

Agendamento de 1ª e 2ª via de RG;

Agendamento de 2ª via de CNH;

Agendamentos na Receita Federal;

Atestado de antecedentes criminais;

Baixar Carteira de Trabalho Digital no celular;

Consulta Serasa;

Criação de conta GOV.br;

Elaboração de currículo;

Emissão de 2ª via de CPF e título de eleitor;

Emissão de 2ª via de contas (água e luz);

Encaminhamento para coordenações, programas e ouvidoria da SJC;

Entrada no seguro-desemprego;

Orientações com Procon e Defensoria Pública;

Orientações migratórias com a Organização Internacional para as Migrações (OIM);

Recebimento de denúncias de discriminação étnico-racial, em razão de orientação sexual e/ou identidade de gênero e de intolerância religiosa;

Registro de boletim de ocorrência;

Solicitação de 2ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito.

Confira datas e locais

Datas: terça-feira (30/07) e sexta-feira (02/08), das 9h às 17h

Endereço: rua Ibirajuba, 557 – Jardim Bela Vista (Associação Mulheres em Movimento)

Data: quarta-feira (31/07), das 9h às 17h

Endereço: estrada Velha de São Miguel, 1.081 – Jardim Ottawa (Associação de Moradores do Jardim Ottawa – Igreja Divina Aliança)

Data: quinta-feira (01/08), das 9h às 17h

Endereço: rua Conceição do Araguaia, 342 – Recreio São Jorge (Associação Beneficente Recreio São Jorge)

Data: sábado (03/08), das 9h às 17h

Endereço: rua Antônio Bitencourt, 684 – Parque São Miguel