Inscrições de bolsa Prouni para UNG vão até 26 de julho

Entre os dias 23 e 26 de julho, o Programa Universidade Para Todos (ProUni) está com inscrições abertas para a Universidade Guarulhos (UNG), campi Centro e Itaquaquecetuba. Ao todo, são ofertadas 214 bolsas integrais para a modalidade presencial.

Para se candidatar, o estudante deve ter participado da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter conquistado, no mínimo, 450 pontos, além de não ter zerado a redação. Para concorrer à bolsa integral, é preciso comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário-mínimo e meio por pessoa. O resultado da primeira chamada será em 31 de julho e a segunda em 20 de agosto.

“O Prouni é uma iniciativa de acesso ao ensino superior e a UNG disponibiliza, por meio do programa, diversos cursos de graduação. Não perca a oportunidade de estudar em uma universidade referência em Guarulhos e região”, destacou o reitor da Instituição, Yuri Neiman.