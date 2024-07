Último sábado do mês tem quatro UBSs abertas em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Cavadas, Jardim Palmira, Allan Kardec e Parque Jandaia estarão em funcionamento neste sábado (27), das 8h às 16h, para atender a população com consultas, exames e atualização da carteirinha de vacinação.

Para consultas médicas ou coleta de Papanicolau é necessário agendar previamente pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou na própria unidade. Já para a vacinação contra a influenza (gripe), disponível para maiores de seis meses, ou outros imunobiológicos de rotina, basta comparecer a uma das UBS com documento original com foto e carteirinha de vacinação.

Entre os serviços oferecidos por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento, também estão a testagem rápida para detecção de tuberculose, HIV, sífilis e hepatites B e C, dispensação de medicamentos, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico) e curativos.

Além disso, as UBS realizarão ações de educação que neste mês são dedicadas à luta contra as hepatites virais, devido à campanha Julho Amarelo para a prevenção dessas infecções que atingem o fígado e são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo.

Serviço:

UBS Cavadas: Rua Cavadas, 412, Vila São João

UBS Jardim Palmira: Rua Jaime dos Santos Augusto Filho, 125, Jardim Palmira

UBS Allan Kardec: Rua Ipacaeta, 51, Jardim Presidente Dutra

UBS Parque Jandaia: Rua Porto Alegre, 446, Parque Jandaia