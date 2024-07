Ataque com faca deixa oito crianças feridas em festa temática de Taylor Swift

- PUBLICIDADE -



Hoje, oito crianças foram feridas por um homem com uma faca que invadiu uma festa infantil temática de Taylor Swift. Segundo informações, o suspeito, que não foi identificado, já foi detido e as vítimas foram levadas para o hospital. O caso ocorreu em Southport, na Inglaterra.

A polícia relatou ter recebido uma denúncia de esfaqueamento e que os serviços de emergência receberam chamados de um incidente por volta das 11h50 no horário local, e nesse mesmo momento o suspeito foi preso com uma arma branca. As oito crianças feridas foram levadas para três hospitais infantis diferentes, fazendo com que os serviços de emergência da região ficassem ocupados, ao ponto de aconselharem os pais a levarem seus filhos para o hospital apenas em casos muito urgentes.

O empresário Colin Parry, uma das pessoas que chamou a polícia, relatou o caso como uma “cena de filme de terror”. Outra testemunha disse que começaram a circular nos celulares da região mensagens como “tranquem suas janelas, tranquem suas portas, tem um homem esfaqueando as pessoas”.