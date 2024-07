Inverno traz alerta de aumento dos casos de bronquiolite em crianças

- PUBLICIDADE -



Os casos de bronquiolite em crianças teve um aumento significativo com a chegada do inverno, acendendo um alerta entre os pais e profissionais da área da saúde.

Esta doença consiste na inflamação aguda dos bronquíolos, estrutura que atua como pequenas passagens de ar nos pulmões, após o contato com algum vírus. É mais comum entre bebês e crianças menores de dois anos, e sua causa principal é o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), responsável pela maioria dos casos de bronquiolite e quase metade de pneumonia de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

De acordo com os médicos, durante as baixas temperaturas, as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados e pouco ventilados, e isso facilita a propagação de vírus respiratórios. Além disso, o ar seco característico dessa estação, pode irritar as vias respiratórias e as torna-las mais suscetíveis a infecções.

Existem alguns fatores de risco que contribuem para o agravamento dos quadros, como a idade (menos de três meses de vida), prematuridade, doenças pulmonares ou cardíacas preexistentes, e outras condições crônicas como malformação e doença neurológica.

Dificuldade para respirar, respiração rápida, chiado no peito e coloração azulados lábios ou unhas são sinais de alerta que precisam de atendimento médico imediatamente. O vírus dura entre 5 e 10 dias nos casos mais simples e entre 2 ou 3 semanas nos quadros mais graves, persistindo o sintoma de tosse.