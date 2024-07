Motorista de Porsche atropela e mata motociclista em São Paulo

- PUBLICIDADE -



Na madrugada de hoje, um motorista de uma Porsche se envolveu em um acidente com um motociclista após uma discussão de trânsito. O motorista, identificado como Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, teria perseguido Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, por cerca de dois quilômetros na avenida Interlagos, antes de atingi-lo. Figueiredo foi socorrido, mas não resistiu.

Segundo depoimento prestado por Sauceda no 11º Distrito Policial (DP), ele teria perseguido Figueiredo depois do mesmo ter quebrado o retrovisor de seu carro. Ele ainda declarou que a motocicleta estava com as luzes apagadas e por isso não conseguiu identificar a placa, então ele o perseguiu buzinando para chamar sua atenção.

Junto dele, estava sua namorada, Marielle Campos, que se feriu no acidente, mas passa bem. Sauceda realizou o teste do bafômetro, que constatou que ele não ingeriu bebida alcoólica antes do acidente. Igor Ferreira Sauceda é empresário e sócio do Beco do Espeto, restaurante e bar localizado no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, e responderá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.