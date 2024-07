Estudantes de Guarulhos recebem projeto de educação ambiental

- PUBLICIDADE -



Com o objetivo de fortalecer o laço entre jovens com a terra e o meio ambiente, o Ministério da Cultura e Simone Araújo Produções, por meio da Lei Rouanet, apresentam o projeto Contos e Olhares. Com o apoio da Açotubo, ele acontece entre os dias 05 e 16 de agosto na EE PEI Deputado Maurício Goulart, em Guarulhos.

Plantando o Futuro

As oficinas terão a proposta de gerar reflexão e desenvolvimento do olhar com temas baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), lançados pela ONU, a fim de criar um diálogo entre as crianças e adolescentes e seu próprio cotidiano. Assuntos como sustentabilidade, economia de água e poluição serão tratados nas oficinas.

Durante as atividades, são realizadas plantações de horta na própria instituição, com o auxílio dos estudantes e da comunidade. A ideia é gerar consciência e a autorresponsabilidade sobre o futuro.

“A Área de Responsabilidade Social do Grupo Açotubo tem como principal enfoque o desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio dos pilares de atuação: a educação, o esporte e a cultura. Por esta razão, ficamos muito animados com a proposta do Projeto Contos e Olhares, afinal, conecta o objetivo da empresa, à uma entrega de transformação na comunidade, através da fotografia (expressão cultural), e a sustentabilidade, com a construção de uma horta comunitária. Acreditamos que o resultado será surpreendente,” destaca Miriam Barbaroto, Gerente Executiva de Recursos Humanos Jurídico e Responsabilidade Social do Grupo Açotubo.

Produção cultural

Os estudantes são estimulados a realizarem um produto cultural, proporcionando inclusão e empatia entre cada um. Desta forma, eles realizam “saídas fotográficas”, onde colocam em prática todo conhecimento aprendido em educação ambiental. Os jovens fotógrafos receberão um celular para a produção de fotos dentro da escola, utilizando um aplicativo. Além das imagens, os participantes criam uma legenda, que complementa a mensagem transmitida.

Conexão com a comunidade

Todas as fotografias tiradas virarão uma linda exposição na instituição, aberta ao público e a todos os alunos que queiram ver, assim conectando e abrangendo ainda mais o propósito do projeto. Para abrir a exposição, haverá uma pequena palestra sobre as histórias das imagens feitas e o aprendizado que os participantes tiveram.

Expansão da qualidade de vida

Além das atividades culturais dentro da escola, a iniciativa visa a realização de um livro de fotografia que abordará a temática da qualidade de vida. Um fotógrafo profissional e sua equipe irá acompanhar histórias de pessoas comuns e suas visões sobre qualidade de vida com o objetivo de documentar histórias impactantes que se relacionam diretamente com a temática do projeto.

Serviço

Datas: 05 a 16 de agosto

Local: EE PEI Deputado Maurício Goulart

Endereço: Rua Itacarambi, 8 – vila Dinamarca – Guarulhos