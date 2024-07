Novas pistas marginais no sentido São Paulo entre os km 205 e 209 estão liberadas ao tráfego

- PUBLICIDADE -



A CCR RioSP informa que o trecho entre os km 205 e 209 da nova pista marginal sentido São Paulo, da rodovia Presidente Dutra, está liberada ao tráfego desde a manhã desta segunda-feira (29). Com essa liberação, a concessionária fará uma alteração no tráfego da região.

Desde ontem os veículos do bairro Jardim Álamo deverão seguir pela nova pista marginal até o km 211 quando poderão acessar a pista expressa da Via Dutra. Com isso, o acesso da pista expressa para a pista marginal no km 206,500 foi fechado. Nesse momento, o motorista que sai do Rodoanel com destino à via Dutra não será impactado. Ou seja, continuará acessando a pista expressa da via Dutra no km 205,500. A partir de 1º de agosto ocorrerá o fechamento e o desvio do tráfego para a nova pista marginal entregue.

Em maio, a concessionária já entregou para o cliente desse trecho da rodovia as obras de ampliação de capacidade de tráfego da Via Dutra (BR-116), na região do trevo de Bonsucesso, na altura do quilômetro 209,500 – sentido São Paulo, e trevo da Jacu Pêssego, no quilômetro 213, em Guarulhos. Já no sentido Rio de Janeiro, o trecho entre os quilômetros 209 e 211 da marginal foi liberado ao tráfego no início do mês de abril.

Investimento

A entrega desse novo trecho de novas pistas marginais faz parte do pacote de melhorias que a CCR RioSP faz na região metropolitana de São Paulo entre a capital paulista e a cidade de Guarulhos. Além da construção de novas pistas marginais, haverá ampliação da pista expressa, passando de duas para três faixas de rolamento entre os km 218 e 231, novos viadutos ligando à Via Dutra as rodovias Fernão Dias e a Hélio Smidt, principal acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos, além de uma nova chegada a São Paulo, com a construção de um novo acesso da Dutra à ponte do Tatuapé.

O investimento da concessionária é de R$ 1,4 bilhão e geração de mais de 4 mil postos de trabalho