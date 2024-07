Brasil registra menor número de desempregados em 10 anos

A taxa de desemprego no Brasil diminuiu e chegou a 6,9% no trimestre encerrado em junho, marcando uma queda de 0,2 no percentual em relação ao trimestre encerrado em maio. Esse resultado é o menor no período desde 2014, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), divulgada nesta quarta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa aponta que 7,5 milhões de brasileiros não trabalham atualmente, o menor número registrado desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015. A população desempregada diminuiu no trimestre (menos 1,1 milhão de pessoas) e no ano (menos 1,1 milhão de pessoas).

De acordo com estudos, a população que trabalha no país atingiu 101,8 milhões no trimestre encerrado em junho, novo recorde. O aumento se definiu nas comparações trimestral (mais 1,6 milhão de pessoas) e anual (mais 2,9 milhões de pessoas).

O número de pessoas com carteira assinada atingiu 38,4 milhões e sem carteira assinada 13,8 milhões, e também bateu o recorde de série histórica, além dos empregados no setor privado que somam mais de 52 milhões.

A coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE, destacou a manutenção de resultados “positivos e sucessivos”. “Esses recordes de população ocupada não foram impulsionados apenas nesse trimestre, mas são consequências do efeito cumulativo de uma melhoria do mercado de trabalho em geral nos últimos trimestres.” confirmou.