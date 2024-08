C&C Guarulhos prorroga ‘Operação Limpa Estoque’ até 01º de setembro

- PUBLICIDADE -



Produtos de diversas categorias estarão com descontos de até 70% e compras poderão ser parceladas em até 12x no cartão de crédito

O sucesso da Operação Limpa Estoque no mês de julho fez a C&C Guarulhos prorrogar a campanha. Entre os dias 2 de agosto e 1º de setembro, os clientes poderão visitar o showroom, aproveitar todas as ofertas e garantir produtos de construção e decoração com até 70% de desconto.

Uma das líderes no mercado de construção, a empresa fornece pisos, porcelanatos e revestimentos em grandes formatos, gabinetes para banheiros, móveis para cozinha, louças sanitárias, cubas e tinta com descontos especiais. Há também promoções em diversos outros setores, como casa e decoração.

Com o lema “não compre pisos e revestimentos antes de negociar conosco”, a C&C também irá cobrir ofertas anunciadas pela concorrência* e facilitará o pagamento durante a campanha. As compras poderão ser parceladas em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito com parcelas mínimas de R$100,00. O regulamento completo sobre as normas do feirão está disponível na loja.

Serviço:

Limpa Estoque C&C Guarulhos

Local: Rua Soldado Antônio Martins Oliveira, 57

Data: 02/08 a 01/09

Horário da loja : segunda a sexta: 8h às 21h / domingo e feriados: 9h às 18h

Horário de retirada : segunda a sexta: 8h às 18h / domingo e feriados: 9h às 18h

*A C&C irá cobrir a oferta anunciada dentro das condições específicas: somente oferta anunciada pelos concorrentes nas cidades em que a C&C atua. Este anúncio deve estar dentro do período de 02/08 até 01/09/2024 anunciado em tabloides impressos ou digitais nas plataformas oficiais dos concorrentes, em jornais, revistas, televisão, rádio ou mídias sociais (Instagram ou Facebook) oficiais dos concorrentes, de produtos idênticos com as mesmas especificações (marca, modelo, cor, tamanho e peso) e com as mesmas condições de pagamento. A promoção é inválida para preços praticados em saldos ou internet. Verificar as condições do regulamento na loja C&C. Guarulhos