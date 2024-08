Família é libertada após ser mantida refém em casa

- PUBLICIDADE -



Dois sequestradores invadiram na manhã desta quinta-feira uma residência na Vila Maria, zona norte de São Paulo por volta das 4h50 e fizeram oito reféns de uma família boliviana, incluindo crianças. Todas as vítimas já foram liberadas.

Após o registro da ocorrência, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) registrou o número de oito pessoas dentro da residência. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência por volta das 5h30 e começou a negociação com suspeitos para liberação das vítimas.

O casal de adultos e filhos foram retidos em um cômodo da casa e já foram retirados do local. Pelo menos uma pessoa havia sido solta ainda na madrugada e por volta das 6h30 da manhã o restante da família foi liberado.

Segundo os agentes do Gate, geralmente as famílias bolivianas guardam dinheiro físico em casa, e essa pode ter sido a motivação do sequestro. A ocorrência está sendo apresentada no 73º DP.