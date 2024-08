Cata-Treco atende Jardim Leblon e mais dez bairros no fim de semana

- PUBLICIDADE -



Os caminhões da Operação Cata-Treco da Prefeitura de Guarulhos percorrerão neste sábado (10) os bairros Jardim Leblon, Jardim Bela Vista, Jardim dos Pimentas, Jardim Arujá, Jardim Paulista, Vila Pires e Vila Itai. Já no domingo (11) passará pelos bairros: Jardim Brasil, Jardim Vermelhão, Vila São Gabriel e Jardim Dona Luiza.

A operação consiste no recolhimento de móveis velhos, colchões, eletrodomésticos e outros inservíveis. Para utilizar a Cata-Treco, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

O Cata-Treco não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos. No site https://www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco os moradores podem consultar os endereços contemplados e mais informações sobre como utilizar o serviço.

Programação

Sábado, dia 10

Jardim Leblon

Rua Antônio Peixoto, rua Aracaju, rua Aracy, viela Baixa Grande, rua Bela Vista, rua Belo Monte, rua Canapi, rua Carneiros, rua Colinas de Goiás, rua Coximby, rua Feliz Deserto, rua Licínio Almeida, rua Livramento Brumado, rua Milão, rua Piacabuçu, rua Pilar, viela Pimentas, rua Rio Largo, rua Rio Verde de Mato Grosso, rua Rio de Contas, rua Satuba, rua São José Goiabal, rua São Pedro Suacui, rua Taguarana, rua Zulu.

Jardim Bela Vista

Rua Francisco Pereira da Silva, rua Deolinda das Dores, rua Diomar Ackel, rua José Riso, rua Manoel Calles, rua Tapus, rua Guarani, rua Hebe Ackel, rua José Leonardo , rua Riachão Jacuipe, Av. José Miguel Ackel (2250 a 3150).

Jardim dos Pimentas

Viela Barra Velha, viela Benedito Novo, viela Botuverá, viela Brusque, rua Cacimbinha, rua Eldorado, viela Freta, viela Guabiruba, rua Ibiassoce, viela Ilhota, viela Issu, rua Jaboatão, rua Joinvile, viela Marilândia do Sul, rua Minador do Negrão, viela Navegantes, rua Paranacity, rua Paranapoema, viela Piçarras, rua Poço das Trincheiras, praça Prefeito Felício Antônio Alves, Est. Juscelino k. de Oliveira (530 a 1.520), rua Pão de Açúcar, viela Tamboara, rua Torneiras do Oeste.

Jardim Arujá

Viela Catende, rua Corumbá, rua Guaru, viela Guga, rua Ladário, rua Nazaré da Mata, rua Nidaque, rua Pacone, rua Poxereu, viela Tupi, rua do Baldo.

Jardim Paulista

Rua Anna Muggiasco Marcondes, rua Apalache, viela Bala, rua Caracol, rua Cassilândia, rua Itaquira, rua Itatinga, rua Maracaju.

Vila Pires

Estrada Antônio Castelucci, rua Rosalina, rua Santo Antônio, travessa Um, estrada da Olaria.

Vila Itai

Rua Cabo, rua Manoel Cordeiro, rua Pau D Alho, rua També, rua Timbaúba.

Domingo dia 11

Jardim Brasil

Avenida Moita Bonita, rua Afeganistão, rua Arapiraca, rua Barra de Santo Antônio, rua Cícero Dantas, rua Coitenóia, rua Feira Grande, rua Japaratinga, rua Marcílio Souza, rua Naviraí, rua Petrolina, rua Poli, rua Porto Calvo, rua Porto de Pedras, rua Ribeirão Vermelho do Sul, rua São Paulo, rua Timbiras, viela Cristianópolis, viela Goeki, viela Poço Verde, viela Rosário Catete, viela Serra da Saudade, viela Simão Dias, viela Timbiras, viela Tobias Barreto.

Jardim Vermelhão

Rua Alabama, rua Barroso, rua Central, rua da Pátria, rua Euclides Fiorentino, rua Liberdade, rua Palmas, rua Pernambuco, viela da Paz.

Vila São Gabriel

Rua Barra da Choça, rua Fausto Gallo, rua Moscou, rua Presidente Dutra, rua Santa Branca, rua Santa Maria da Serra, rua Santa Rosa do Viterbo, rua São Bento do Sapucaí, rua São Francisco do Sul, rua São João Batista Glória, rua São José dos Campos, rua Água preta, rua Ana Marcondes, rua Antonio Marcondes , rua Arenópolis, rua Biritiba Mirim, rua Boa Vista do Tupim, rua Campo Grande do Sul, rua Centenário, rua Graúna, rua Ipé Amarelo , rua Ipé Branco, rua Ipé Roxo, rua Osvaldo Numes Dias, rua Santa Ana , rua Santa Marina, rua Santa Virgínia, rua São Bartolomeu, rua São Geronimo, rua São Miguel Arcanjo, rua Tau, rua Umberto Zancanaro.

Jardim Dona Luiza

Avenida Roteiro, rua Coqueiro Seco, rua Coração de Maria, rua Pilar de Goiás, viela Carnaíba.