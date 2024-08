CCR RioSP libera novo acesso ao tráfego em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



A CCR RioSP informa que a partir desta quinta-feira, dia 08/08, fará alterações no tráfego da Via Dutra no sentido Rio de Janeiro. A primeira mudança é a abertura de um novo acesso da pista expressa da Via Dutra para a pista marginal na altura do km 209. O novo acesso permanente, que faz parte das obras ampliação da rodovia, atenderá, principalmente, o motorista que deseja acessar o bairro dos Pimentas, em Guarulhos.

A outra alteração acontece na região de Bonsucesso. A concessionária fará a abertura de uma nova agulha de acesso para os motoristas que estão na pista marginal, após a Posto da Polícia Rodoviária Federal e desejam acessar a pista expressa Via Dutra na altura do quilometro 208, sentido Rio de Janeiro.

As mudanças devem melhorar a distribuição do tráfego e contribuir para a fluidez na região entre Bonsucesso e o bairro dos Pimentas, além de viabilizar a continuidade das obras de ampliação de capacidade de tráfego que a CCR RioSP realizada na Região Metropolitana de São Paulo. É essencial que os motoristas e pedestres estejam atentos à sinalização específica instalada na região. Para orientar os motoristas sobre as alterações, foram instaladas faixas informando sobre as mudanças no tráfego.

Obras entregues

A CCR RioSP já entregou dois trechos de pistas marginais na região de Bonsucesso da Via Dutra em Guarulhos. O primeiro deles foi no início de abril entre o km 209 e 211 no sentido Rio de Janeiro. Em maio, a concessionária entregou para o cliente desse trecho da rodovia as obras de ampliação de capacidade de tráfego da Via Dutra (BR-116), na região do trevo de Bonsucesso, na altura do quilômetro 209,500 – sentido São Paulo, e um novo dispositivo de retorno na região da Jacu Pêssego, no quilômetro 213. Mais recentemente o trecho entre os km 205 e 209 da nova pista marginal sentido São Paulo, na região do Jardim Álamo, foi liberada ao tráfego.

Investimento

Além da construção de novas pistas marginais, a CCR RioSP está com uma série de obras na Região Metropolitana de São Paulo. Haverá ampliação da pista expressa, passando de duas para três faixas de rolamento entre os km 218 e 231, novos viadutos ligando à Via Dutra as rodovias Fernão Dias e a Hélio Smidt, principal acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos, além de uma nova chegada a São Paulo, com a construção de um novo acesso da Dutra à ponte do Tatuapé.

O investimento da concessionária é de R$ 1,4 bilhão e geração de mais de 4 mil postos de trabalho.