Google libera função contra roubos de celulares Android no Brasil; veja como funciona

O Google começou a liberar nesta quarta-feira (7), a função antirroubo no Android. Este novo recurso utiliza a inteligência artificial para bloquear a tela do celular, caso identifique que o aparelho foi arrancado de suas mãos de forma brusca.

Nesta fase de testes, a novidade será liberada apenas no Brasil e é exclusiva para smartphones com sistema Android 10 ou versões mais recentes.

O Google informa que este recurso foi criado logo após os executivos que lideram o projeto do Android visitarem o Brasil e entenderem como os ladrões de celulares agem no Brasil. O caso da “gangue da bicicleta” foi o que mais chamou a atenção da empresa.

Neste tipo de furto geralmente registrado no centro de São Paulo, os criminosos passam a circular de bicicleta à procura de vítimas e quando encontradas, eles arrancam o celular da mão do dono e fogem pedalando.

Para identificar movimentos bruscos que estão associados ao roubo, o recurso usa o acelerômetro, sensor que mede a vibração e aceleração do celular, e que está presente nos smartphones. Ao identificar qualquer movimentação suspeita, a funcionalidade bloqueia a tela do celular instantaneamente e exige que a senha do aparelho seja informada para ativar o mesmo novamente.

Recentemente, o Google também simplificou a função “Encontre meu dispositivo” que permite bloquear ou apagar dados de um celular à distância, para auxiliar quem não lembra a senha de sua conta Google em caso de roubo ou furto. Dessa forma, darão mais tempo para o usuário recuperar sua senha, e então, poder acessar recursos que mostram a localização do aparelho ou permitem excluir todas as informações armazenadas nele.

O foco da empresa é combater uma prática comum de criminosos, que mantêm os aparelhos desconectados para não serem localizados.