Guarulhos reforça telefones para acionamento das equipes de abordagem social a pessoas em situação de rua no inverno

Diante das baixas temperaturas previstas para os próximos dias, a Prefeitura de Guarulhos reforça os telefones para acionamento das equipes de abordagem social que atendem pessoas em situação de rua durante o inverno. Os números funcionam 24 horas por dia e a população pode entrar em contato pelo telefone (11) 2536-4110 e também pelo WhatsApp (11) 2087-7400.

A operação se estende até setembro, final do inverno, com as equipes passando diariamente nos pontos com maior concentração de pessoas em situação de rua na cidade para ofertar acolhimento e disponibilizar cobertores e alimentos para aqueles que não queiram seguir para o abrigos.

Nos espaços de acolhimento são fornecidos alimentação, local para higiene e acomodação para descanso, além de espaços comuns de incentivo cultural e atendimento socioassistencial. Para evitar a recusa por um local para passar a noite por não terem onde deixar seus pets, desde 2020 um dos equipamentos de acolhimento da Prefeitura de Guarulhos recebe também os animaizinhos.