Médico escorrega em rio durante passeio e é devorado por crocodilo

O médico Dave Hogbin, de 40 anos, morreu após escorregar em um rio e ser devorado por um crocodilo enquanto passeava com a família em Crocodile Bend, na Austrália. Dave estava com sua esposa e três filhos, de 2,5 e 7 anos, caminhando pela margem do Rio Annan.

A família, era natural de Newcastle, na Austrália, e estava curtindo as férias pela região. De acordo com o jornal Daily Mail, o médico perdeu o equilíbrio, escorregou e caiu dentro da água.

Sua esposa, Jane, conseguiu ir até a beira do rio para tentar puxá-lo para a superfície, mas ao ver que sua mulher também estava escorregando, Dave se soltou e caiu na correnteza. Em seguida, o homem foi mordido e levado por um crocodilo de aproximadamente 5 metros. O ataque aconteceu na frente dos filhos do casal.

Na última terça-feira (8), as autoridades abateram um animal do mesmo tamanho pela região. Os restos mortais do médico foram encontrados dentro do estômago do réptil. O caso foi registrado no último sábado (3).