Universidade Guarulhos homenageia comunicadores da cidade

Na quarta-feira (31), a Universidade Guarulhos (UNG) homenageou os comunicadores da cidade com a cerimônia de entrega da Menção Honrosa “Sociedade, Paz e Educação 2024”. A segunda edição da solenidade, realizada no Anfiteatro F da Instituição de Ensino Superior (IES), proporcionou um encontro entre diversos profissionais da área.

Entre os condecorados, a apresentadora do programa Cidade em Debate, Kássia Franco. “Agradeço à UNG por reunir os comunicadores para esse reconhecimento ao nosso trabalho, muitas vezes, realizado por amor à arte, ao esporte e ao jornalismo e para trazer o melhor da nossa cidade. Parabenizo cada profissional, pois, diariamente, provam que ainda vale a pena falar de comunicação em Guarulhos”, disse a jornalista.

“O espírito da Menção Honrosa é reconhecer profissionais que contribuem a favor da população, seja na geração de emprego e renda, amparo espiritual, psicológico ou social. Por isso, a Universidade Guarulhos e o Conselho Universitário prestam essa homenagem e agradecem a todos os comunicadores responsáveis por transmitirem informações relevantes. Eles participam diariamente na construção histórica e regional da cidade”, destacou o reitor da UNG, Yuri Neiman.

Além do reitor e da comunicadora Kássia Franco, a mesa solene foi composta pela coordenadora acadêmica da UNG, Anna Duarte; o representante dos discentes da IES, Roney Glauber, e o secretário de Comunicação Municipal, Rodrigo Buffo. A cerimônia ainda contou com um momento especial. O jornalista Gutemberg Tavares (Guto Tavares), ao receber seu certificado, recordou a expressiva contribuição do jornalista e radialista Pedro Notaro, falecido em setembro de 2023, destacando seu legado e influência para a comunicação local.