Curso de português e matemática recebe inscrições até 8 de setembro em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos recebe até o dia 8 de setembro as inscrições para cem vagas no curso de português e matemática. A formação é gratuita e direcionada àqueles que estejam em processos seletivos em vagas de emprego ou em preparação para vestibulares e concursos públicos.

Para se inscrever os interessados devem entrar em contato pelos telefones (11) 2425-2847, 2475-9724, 2475–9725 ou 2475-9728 ou comparecer à Secretaria do Trabalho, na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo, ou ao CTMO Vila Augusta, na avenida Antonio Iervolino, 225.

Podem participar pessoas com mais de 16 anos que tenham completado o ensino fundamental. As aulas terão início no dia 9 de setembro e acontecem no CTMO em dois períodos: das 8h30 às 11h30 de segunda a quinta-feira (português e matemática) e das 18h30 às 21h30 de terça e quinta-feira (apenas português).