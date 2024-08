EDP destaca cuidados de segurança com alerta de frente fria

- PUBLICIDADE -



A EDP (Energias de Portugal), distribuidora de energia de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte, faz um alerta aos cuidados com a segurança após a previsão da passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo, gerando queda nas temperaturas e com risco de tempestades e ventos fortes. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Climatempo preveram que o trajeto da frente fria deve vir acompanhado por pancadas de chuva e ventos com rajadas, podendo chegar aos 70 km/h.

A EDP utiliza a tecnologia para garantir mais segurança para seus clientes. Sendo assim, em casos de alerta com este, a companhia de energia utiliza um Plano de Contigência para as equipes priorizarem atendimento em emergências mais graves que utilizem de serviços de saúde e outros essenciais.

“Em caso de tempestades, importante garantir à segurança de todos e evitar riscos de acidentes. Com isso, a EDP orienta que a população jamais se aproxime de cabos partidos ou de fios caídos e não busque abrigo embaixo de árvores. Além disso, caso haja incidência de raios, o indicado é desligar aparelhos eletroeletrônicos mais sensíveis, como televisão, videogames e computadores”, destaca Stevon Schettino, gestor de operação da EDP.