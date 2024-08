Avião que seguia para Guarulhos cai em Vinhedos e mata 62 pessoas

- PUBLICIDADE -



Nesta sexta-feira (9), um avião que saiu de Cascavel (PR) e tinha como destino Guarulhos caiu em Vinhedo, interior de São Paulo.

O avião, da empresa aérea VoePass Linhas Aéreas, tinha 62 passageiros, sendo quatro deles tripulantes. Ele caiu em uma área residencial no bairro Capela, próximo a rodovia Miguel Melhado de Campos. De acordo com o site Flight Radar, que rastreia voos, a aeronave levantou voo às 11h58 e tinha pouso previsto para as 13h50 em Guarulhos, mas caiu por volta das 13h20 em Vinhedo.

Segundo as investigações, a causa mais provável do acidente seria o acúmulo de gelo nas asas, problema este que já era do histórico dos aviões ATR 72-500, mesmo modelo da aeronave. A falha no sistema anti congelamento do aeroplano o fez girar em “parafuso chato”, condição chamada de estol, assim fazendo o piloto perder o controle.

Buscas pelos corpos

Todos os corpos foram retirados neste sábado. Até o momento, 50 vítimas já foram enviadas ao Instituto Médico Legal (IML) na capital paulista, sendo que 30 delas passaram por necropsia e radiografia. Segundo o capitão Michael Cristo, do Corpo de Bombeiros, “todos os corpos foram encontrados como se estivessem sentados em seus respectivos assentos”. Um esquema detalhado do avião, baseado na forma como ele caiu, foi elaborado, facilitando a remoção dos corpos.