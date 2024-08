Assaí inaugura nova loja no Pimentas na quarta-feira

- PUBLICIDADE -



Localizada na Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4667, no bairro dos Pimentas, a nova unidade do Assaí em Guarulhos já tem data confirmada para ser inaugurada: nesta quarta-feira (14), às 8h. O Assaí Pimentas, quarta unidade do Atacadista no município, chega com mais de 22 mil m² de área construída e faz parte da geração mais moderna de unidades da Companhia, com pé direito alto, iluminação e climatização sustentáveis, além de corredores largos e espaçosos.



A unidade gerou cerca de 600 empregos entre diretos e indiretos e oferece um mix de serviço completo, com Açougue, Empório de Frios e Cafeteria e Padaria.



Serviço: Inauguração Assaí Guarulhos Pimentas

Data: 14 de agosto de 2024

Horário: 8h

Endereço: Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 4667, Pimentas – Guarulhos, SP

Pagamento: Cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, Auxílio Brasil, Pix, vale-alimentação, além das carteiras digitais PicPay, PagBank e Mercado Pago. O Assaí também conta com o Passaí, cartão de crédito próprio da empresa que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se o(a) cliente adquirir um único item.

Horário de funcionamento da unidade: segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 08h às 20h