Cata-Treco atende Jardim Cumbica e mais dez bairros neste fim de semana

- PUBLICIDADE -



Os caminhões da Operação Cata-Treco da Prefeitura de Guarulhos percorrerão neste sábado (17) as ruas dos bairros Jardim Cumbica, Jardim Arapongas, Jardim Kátia, Parque Industrial Cumbica, Vila Izabel, Jardim Oliveira, Vila Alzira e Jardim Giovana. Já no domingo (18) atenderão os bairros Vila Paraíso, Jardim Ansalca e Jardim Guilhermino.

A operação consiste no recolhimento de móveis velhos, colchões, eletrodomésticos e outros inservíveis. Para utilizar o serviço os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

A Secretaria de Serviços Públicos alerta que a Cata-Treco não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos. No site https://www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco os moradores podem consultar os endereços contemplados e mais informações sobre como utilizar o serviço.

Programação – Sábado (17)

Jardim Cumbica

Rua Afonso Cunha, viela Alto do Piquiri, viela Anati, viela Anofi, avenida Atalaia do Norte, viela Barcelos, rua Benedito Antônio Bellezzo, avenida Birinepe, viela Borba, avenida Brejinho, rua Canutana, rua Caracaru, viela Carreiro, viela Coari, viela Codajas, rua Envira, rua Frutal, praça Geraldo Cândido do Nascimento, viela Guajará Mirim, viela Guapiara, rua Ipiobuna, viela Itacoatiara, viela Itapiranga, viela Japurá, viela Leão, viela Lábrea, viela Manacapuru, viela Manicoré, rua Marapanim, viela Panini, avenida Paquistão, rua Pirenópolis, rua Porto Velho, rua Rosa de Ouro, rua Santa Efigênia de Minas, rua Santa Quitéria, viela Santa Vitória, rua Santo Antônio do Cavia, rua Santo Antônio do Ingá, rua Sena Madureira, rua São Gabriel da Cachoeira, rua São Paulo de Oliveira, viela Tanua, viela Taquaritinga do Norte, rua Tarauacá, avenida Venturosa, rua Xapuri, Caminho do Campo do Rincão.

Jardim Arapongas

Rua Anádia, rua Bagdá, viela Bariloche, rua Boca da Mata, rua Campo Alegre, rua Canindé de São Francisco, rua Cararu, rua Cororipe, viela Dois Riachos, rua Geraldo Ponciano, rua Himalaia, rua Junqueiro, rua Lagoa da Canoa, rua Madri, rua Matriz de Camarangibe, rua Meca, rua Salto de Pirapora, viela Sarue, Estr. Velha Guarulhos São Miguel (2360 a 3430).

Jardim Kátia

Rua C, viela Cícero Lima Silva, rua Luís Borges de Medeiros, rua Paulino Salviano de Lima.

Parque Industrial Cumbica

Viela Barra dos Coqueiros, viela Biguaçu, rua Criciuma, rua Industrial, Av. José Miguel Ackel (60 a 1577), rua Nova Trento, rua Palhoça, rua Petrolândia, rua Pouso Redondo, rua Rio Fortuna, rua Sílvio Manfredi, rua Taio, rua Trombudo Central, viela Um.



Vila Izabel

Rua Cacule, rua Castanhal, rua Caém, rua Chorrochó, rua Cocho Velho, rua Dois, rua Eldridge Gastroat, rua Icara, rua Igapora, rua Inhangadi, rua Magalhães Barata, rua Malhada de Pedras, rua Maria Isabel Rezende, rua Municipal, rua Nossa Senhora das Dores, rua Nova Timboteva, rua Oliveira dos Brejinhos, rua Salinópolis, rua Sombrio, rua São Miguel Aleixo, rua Um, rua Urussanga, alameda dos Pinheiros.

Jardim Oliveira

Viela Bando, viela Bangalô, rua Candiba, rua Iati, rua Jeremy, rua Juvenal de Oliveira, rua Maracajá, rua Meleiro, rua Pindaí, rua Serrolândia, rua Utinga.

Vila Alzira

Rua Ademar, rua Emília, rua Gianeto, rua Maria Emília, avenida Maria Ricci Perrota, rua Roldão de oliveira carvalho, rua Marlei, rua Miguel, rua Osmar, estrada Pimentas-São Miguel (160 a 1600), rua São Miguel.

Jardim Giovana

Rua Garça Real, rua Gaturamo Rei, rua Gavião Real, rua Pinguim Rei, rua Tico-Tico-Rei

Programação – Domingo (18)

Vila Paraíso

Avenida Santa Helena, avenida Santa Ifigênia, rua Bacuri, rua Bom Jardim, rua Carlo Bauducco, rua Dom Silvério, rua Marandiba, rua Morumbi, rua Quatro, rua Santa Amélia, rua Santa Bárbara, rua Santa Brígida, rua Santa Cecília, rua Santa Clara, rua Santa Dorotéia, rua Santa Elizabeth, rua Santa Gertrudes, rua Santa Júlia, rua Santa Lúcia, rua Santa Margarida, rua Santa Martinha, rua Santa Mônica, rua Santa Rita, rua Santa Tereza, rua Santa Veridiana, viela Cruzeiro do Oeste, viela da Paz, viela General Sampaio, viela Jaraguari, viela Nobel, viela Papagaios, viela Passagem Dois, viela Passagem Um, viela Ponte Nova, viela Raul Soares, viela Rio Doce, viela Salgueiro, viela Sericita, viela Serrita, viela Simonésia.

Jardim Ansalca

Rua Angical, rua Baianópolis, rua Estância, rua Irani, rua Ita, rua Turvo, viela Quatro.

Jardim Guilhermino

Avenida José Miguel Ackel (ate 1590), rua Barreiras, rua Brejolândia, rua Cristópolis, rua Dois, rua Gatolândia, rua Itaete, rua Ituaçu, rua Jussiape, rua Luiz Pereira da Silva, rua Mucugeo, rua Nelson Mandela, rua Serra Talhada, rua Três, rua Um, viela Barra, viela Cajapió, viela Côcos, viela Coribe, viela Correntina, viela Ibipituba, viela Itabaianinha, viela Lagarto, viela São Desiderio.