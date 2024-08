Guti encaminha PL para liberar R$ 24 milhões para a conclusão do Hospital da Mulher

- PUBLICIDADE -



O prefeito Guti se reuniu com os vereadores da base aliada na manhã desta segunda-feira (12) para assinar o projeto de lei (PL) do Executivo, que está sendo enviado à Câmara Municipal, para a liberação de R$ 24 milhões em recursos que vieram do Governo do Estado para a conclusão do Hospital da Mulher. A verba será destinada ao Hospital Jesus, José e Maria (JJM), responsável pela construção e gestão do novo empreendimento.

Segundo Guti, com a aprovação do PL pela Câmara, os recursos ficarão à disposição para que o JJM inicie imediatamente as obras de acabamento que ainda faltam para a entrega do Hospital da Mulher à população. Os recursos são provenientes da liberação feita pelo governador Tarcísio de Freitas, em julho, a pedido do deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, que também participou da reunião desta segunda-feira.

As obras do Hospital da Mulher tiveram início há mais de dez anos, mas nunca foram concluídas, já que dependiam de recursos públicos. Desde que assumiu a Prefeitura em 2017, o prefeito Guti tentou várias formas de obter os valores necessários para entrega, o que só foi possível com a liberação de R$ 24 milhões pelo Governo do Estado.

O PL segue para a Câmara para a deliberação em regime de urgência. Assim que ele for aprovado e sancionado pelo prefeito, os recursos serão liberados imediatamente para o JJM. Além dos R$ 24 milhões para o Hospital da Mulher, o governador Tarcísio também liberou outros R$ 16 milhões, que serão usados pelo município para a conclusão de três andares do Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso, que foram entregues inacabados para a população em 2006. As obras devem ter início assim que os procedimentos de licitação forem concluídos. A entrega deve ocorrer até o final do primeiro semestre de 2025.