Parque Maeda realiza jantar-show beneficente no dia 24 de agosto

- PUBLICIDADE -



No próximo dia 24 de agosto (sábado), o Parque Maeda, situado em Itu (SP), será o cenário de um jantar-show beneficente realizado pelo Grupo Todos Nós. O evento visa arrecadar fundos para a instituição filantrópica Ikoi no Sono, localizada em Guarulhos (SP), que oferece abrigo a cerca de 70 idosos com idades entre 65 e 100 anos.

Segundo Akemi Okamoto, vocalista do Grupo Todos Nós e uma das organizadoras, a realização de eventos beneficentes é uma tradição do grupo, que existe há 17 anos. “Desde nossa fundação, temos promovido eventos beneficentes, e já realizamos três jantares no Parque Maeda, todos com casa cheia. Escolhemos uma entidade para cada evento e todo o valor arrecadado, tanto com a venda de convites quanto com patrocínios, é destinado a essa instituição”, conta Akemi.



O evento contará com a presença de aproximadamente 1.200 convidados e oferecerá um jantar completo, além de atrações especiais, como as apresentações de Sandro Barros, Anderson Taba, Mitsuba Yosakoi Soran e Ikigai Odori. Akemi destaca que, embora o principal objetivo seja apoiar a Ikoi no Sono, o evento também visa promover a cultura musical japonesa.

Os convites individuais estão disponíveis por R$ 130,00 para adultos e R$ 65,00 para crianças de 5 a 10 anos. As compras podem ser feitas através do site Link.