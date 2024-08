Brasil tem mais de 4,7 mil tentativas de ‘golpe do 0800’ por hora

- PUBLICIDADE -



O Brasil registrou 4.678 casos por hora de tentativas de golpe via aplicativo de mensagens e ligações telefônicas nos últimos 12 meses. Esse golpe é popularmente conhecido como golpe do 0800, o golpe da confirmação de compra ou golpe da falsa central de atendimento (feita por mensagem ou ligação) na qual o fraudador se passa por funcionário de uma empresa e tenta convencer a vítima a comprar algo ou transferir dinheiro.

Olhando mais especificamente, a pesquisa mostra que foram 4.504 tentativas de golpe por aplicativos ou ligações envolvendo transferência bancária ou boletos falsos. Nestes casos, o golpista se passa por funcionário de um banco que tenta confirmar uma tentativa de compra ou transferência de dinheiro em um valor alto, e induzindo a vitima a fornecer dados da conta que podem resultar em roubo do dinheiro.

A pesquisa, realizada no mês de junho, contou com mais de 2.000 entrevistados de todas as regiões brasileiras. O cálculo para projetar o número de casos levou em conta a quantidade de pessoas que relataram ter sido vítimas desse tipo de golpe nos últimos 12 meses e o tamanho real da população. Este levantamento tem uma margem e erro de dois pontos percentuais para mais e para menos.

Veja números da pesquisa:

Sofreu tentativa de golpe via aplicativo de mensagem ou ligação: 4.678

Suspeitou de preços na internet menores aos praticados no mercado: 4.633

Sofreu tentativa de golpe via aplicativo de mensagem ou ligação envolvendo transferência ou boleto falso: 4.504

Pagou por produto que não foi entregue: 2.506

Foi vítima de golpe com Pix ou boleto falso: 1.979

Recebeu notas de dinheiro falso: 1.713

Teve o celular furtado ou roubado: 1.680

Foi vítima de fraude no cartão de crédito: 1.226

Foi vítima de golpe financeiro via publicidade digital: 1.220

Teve perfil em rede social invadido ou bloqueado: 1.140

Teve o número de celular clonado: 1.002

Teve dados pessoais divulgados sem consentimento: 890

Foi vítima do golpe da maquininha: 482