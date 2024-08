Caixas-pretas gravaram vozes e dados sobre a queda do avião em Vinhedo

- PUBLICIDADE -



A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou nesta terça-feira que realizou a extração das informações das caixas-pretas da aeronave envolvida no acidente aeronáutico em Vinhedo que ocorreu na sexta-feira (09). Os equipamentos foram encaminhados, na manhã do último sábado (10), para o Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (LABDATA) do CENIPA, em Brasília (DF).



Marcelo Moreno, brigadeiro e chefe do Cenipa, declarou: “Com relação ao CVR (Cockpit Voice Recorder), está sendo realizado um estudo minucioso dos diálogos e sons estabelecidos na cabine e com o controle do espaço aéreo. Ainda, por meio do CVR, devem ser identificados os possíveis alarmes sonoros, cuja pesquisa pode requerer, se necessário for, uso de software de análise espectral do som. Por meio do FDR (Flight Data Recorde), já no início do processo, busca-se, após a extração e obtenção das informações gravadas nas caixas-pretas, a conversão dos dados eletrônicos binários em unidade de engenharia”.

Ainda, ele explicou que os motores do avião serão analisados em São Paulo para verificar se estavam com potência no momento do acidente. Segundo investigações, as caixas-pretas não estavam gravando oito tipos de informações, referentes ao navegador de voo, engajamento do piloto automático, pressão hidráulica e temperatura do ar externo. O diretor da Anac, Ricardo Catanant, disse que a ausência da gravação desses parâmetros não afeta o desempenho do avião, mas que auxiliam no processo para entender sobre o acidente.