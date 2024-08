MPF realiza reunião nesta terça sobre futuro acesso do Rodoanel ao Aeroporto de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



O Ministério Público Federal (MPF) coordenará uma reunião nesta terça-feira (13) para tratar da futura ligação entre o trecho norte do Rodoanel Mário Covas e o Aeroporto de Guarulhos. Há um impasse na definição de qual via será utilizada para que veículos, principalmente de carga, efetuem o trajeto do anel viário até o terminal. O encontro será online e está agendado para 14h30.



Os interessados podem acompanhar o evento pelo link https://mpf-mp-br.zoom.us/j/83054484391.



Órgãos e instituições envolvidos nas tratativas se debruçam sobre duas alternativas principais. Uma delas é a construção de uma alça de acesso entre o Rodoanel e a rodovia Hélio Smidt, que conecta o aeroporto às rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra. A construção da alça já teve início, mas está suspensa devido a eventuais impactos que traria ao tráfego desse corredor viário. O edital para retomada das obras do trecho norte do Rodoanel, paralisadas por seis anos, sequer contempla a conclusão dessa ligação.



A outra proposta em debate, apresentada pela concessionária GRU Airport, é o uso de vias municipais de Guarulhos para dar acesso ao aeroporto a partir do Rodoanel. A opção, porém, carece de estudos de viabilidade e enfrenta resistência da Prefeitura de Guarulhos por conta do previsível aumento do trânsito em ruas e avenidas da cidade e da incompatibilidade dessas vias com o fluxo intenso de veículos de carga.



Além da GRU Airport e da Prefeitura de Guarulhos, participarão da reunião a concessionária Via Appia, a Secretaria de Parceria em Investimentos do Estado de São Paulo, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e as Secretarias Nacionais de Aviação Civil e de Transporte Rodoviário.