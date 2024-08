São Paulo ganhará Parque dos Smurfs em 2025

- PUBLICIDADE -



Os Smurfs, franquia lucrativa que ultrapassou os quadrinhos para dominar TV, cinema e videogame, estão prontos para trazer a sua própria vila para o Brasil. Em 2025, o país se tornará o terceiro no mundo a ganhar um Parque de Smurfs. Depois de Xangai e Dubai, a Vila dos Smurfs Park trará suas experiências interativas para São Paulo.



Marcado para abrir no primeiro semestre de 2025, no bairro da Saúde, o parque destinado a crianças de 2 a 14 anos e suas famílias terá 5 mil metros quadrados com 17 atrações diversificadas, incluindo uma montanha-russa no escuro, uma imersão dentro de um Dome Theater, simuladores de realidade virtual, um brinquedão totalmente tematizado, teatro voador, shows ao vivo, e mais.



De acordo com o fundador da 4ACT Entretenimento, Ricardo Marques, em comunicado, os visitantes iniciarão sua jornada no Expresso Smurfencantado, que os levará do mundo real para a vila dos Smurfs.



Um dos destaques é o portal mágico onde todos serão “transportados” na altura dos Smurfs, vivendo a fantasia de serem do tamanho de três maçãs.



O parque contará com três áreas temáticas, a Vila dos Smurfs, a Floresta Encantada e a Terra do Gargamel.



Criados em 1958 pelo quadrinista belga Peyo, os Smurfs ganharam uma série de televisão produzida pela Hanna-Barbera em 1981, transmitida no Brasil pela TV Globo nos programas Balão Mágico e Xou da Xuxa.



No fim dos anos 1990, o desenho Os Smurfs foi transmitido também pelo SBT e pela RedeTV!.



Os pequenos seres azuis também já protagonizaram diversos filmes desde 1967. Os últimos longas dos Smurfs, Os Smurfs (disponível na Netflix), Os Smurfs 2 (disponível na Max) e Os Smurfs e a Vila Perdida (também na Netflix), foram lançados entre 2011 e 2017.



O mais recente reboot, dirigido por Chris Miller (Shrek – O Terceiro e Gato de Botas) e com voz, composições e produção de Rihanna, está marcado para estrear em fevereiro de 2025.



Ainda sem sinopse divulgada, a animação contará com Nick Offerman, Natasha Lyonne, James Corden, Octavia Spencer, Sandra Oh, Kurt Russell, John Goodman e outras estrelas no elenco.