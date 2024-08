Latam pode ser responsabilizada por acidente da VoePass

- PUBLICIDADE -



A empresa aérea Latam pode ser obrigada a indenizar as famílias das vítimas que estavam no avião da Voepass, que caiu em Vinhedo (SP) na última sexta-feira (9). Isso se deve ao fato que as passagens para o voo 2283 foram vendidas pelo site da Latam, devido a um acordo em que passageiros podem comprar viagens pela Latam e viajar em voos operados pela Voepass, conhecido como codeshare, comum entre empresas aéreas.

O diretor-executivo do Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), Igor Britto, realizou uma declaração sobre a responsabilidade da Latam: “As pessoas podem buscar indenização como se fosse um avião da Latam. A Latam não pode se beneficiar da parceria, vendendo serviço de uma empresa que tem estruturas, processos e aeronaves precários, mas não se responsabilizar pelos danos que essa decisão dela causou para as famílias”.

Sobre o ocorrido, a Latam declarou que mantém acordos de codeshare com empresas aéreas de todo o mundo e que, nesses casos, a companhia operadora do voo é a única responsável por toda a sua gestão técnica e operacional, desde o atendimento em solo aos passageiros nos aeroportos até o cumprimento das diretrizes de aeronavegabilidade da aeronave. Ela também diz que o acordo traz benefícios aos passageiros por permitir a ampliação da oferta de voos e mais flexibilidade de destinos, além de que os clientes ficam cientes desta informação desde o momento da compra.