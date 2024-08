Professora compatível doa fígado e salva vida de aluno

- PUBLICIDADE -



Bowen é uma criança com transtorno do espectro autista, que possui um problema grave no fígado e precisa receber um transplante do órgão. A família que reside nos Estados Unidos havia descoberto que não tinha pessoas compatíveis para a cirurgia.

Logo, a professora Holly que faz de tudo por seus alunos e já era amiga intima da família, descobriu a compatibilidade e se inscreveu imediatamente para a doação. “Ela é a nossa heroína e está dando sua vida para dar vida ao Bowen e estou grata por ele ter um pedaço dela sempre”, disse a mãe nas redes sociais.

Há cerca de 4 anos, Jamie e Jake se mudaram para Kentucky. Com poucos amigos e recomeçando a vida, enfrentaram algumas dificuldades. Além disso, o filho demanda uma atenção especial, e sua mãe Jamie, vivia pelo filho. Foi neste momento que ela conheceu Holly: “Desde o momento que nos conhecemos, ela pegou essa mãe assustada, insegura e incerta e continuou a me lembrar que Deus estava escrevendo a nossa história, e que mesmo nos dias difíceis, não estávamos sozinhos.” diz a mãe emocionada.

A amizade entre a família e a professora foi se fortalecendo cada vez mais, e foi neste momento em que o garotinho teve uma piora e os laços se estreitaram ainda mais. “Então não é nenhuma surpresa que quando a saúde de Bowen começou a sair do controle, ela nos apoiou como sempre fez nos últimos 4 anos em que foi sua professora. Se ele não estava na escola um dia, ela estava me mandando mensagem. Se ele estava no hospital, ela estava falando com ele por FaceTime. Ela se tornou muito mais do que a professora de Bowen… para mim, ela é uma das minhas melhores amigas”, explicou Jamie. Os exames de compatibilidade já foram realizados e a cirurgia já está marcada para 27 de agosto.