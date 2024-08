Bajaj do Brasil inaugura concessionária na cidade de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



A Bajaj do Brasil acaba de iniciar as atividades de sua primeira concessionária na cidade de Guarulhos. A nova loja faz parte do grupo VEG, que já representa a marca com uma unidade em São Paulo capital, no bairro da Água Branca.

O evento de inauguração será realizado neste sábado, 17 de agosto, das 09h às 14h. Na data será apresentada ao público a nova Dominar 250, que chega ao line-up da Bajaj no Brasil. Além disso, haverá também test ride dos demais modelos da linha Dominar, café da manhã, DJ e condições especiais para adquirir uma Bajaj.

Com a VEG Bajaj Guarulhos, a marca passa a ter nove lojas no Estado de São Paulo, sendo que as demais estão localizadas em Campinas, Jundiaí, Santo André, Sorocaba e na capital paulista, onde a Bajaj possui quatro endereços.

No Brasil, a gigante indiana chega a 22 concessionárias, se aproximando da meta de 30 endereços em funcionamento até o fim de 2024.

“Guarulhos é a segunda maior cidade do Estado de São Paulo e está entre os 15 municípios mais populosos do Brasil, o que faz da motocicleta um instrumento de grande importância para a mobilidade da população da região. Estamos chegando para levar liberdade de escolha aos guarulhenses, oferecendo os modelos mais completos do mercado a preços altamente competitivos”, afirma Waldyr Ferreira, Managing Director da Bajaj do Brasil.

Sobre a VEG Bajaj Guarulhos:

Endereço: Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 2856 – Vila Leonor, Guarulhos

Telefone: (11) 3616-7070 / (11) 99660-2117

Horários de funcionamento: segunda à sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 14h.

Redes sociais: Instagram @vegbajaj