Sabatina na ACE-Guarulhos abre campanha eleitoral pela Prefeitura

- PUBLICIDADE -



Na manhã desta sexta-feira, 16/08, primeiro dia oficial de campanha eleitoral, a ACE-Guarulhos promoveu sua tradicional sabatina entre os candidatos a prefeito. Participaram Lucas Sanches (PL), Waldomiro Ramos (PSB), Alencar Santana (PT), Elói Pietá (Solidariedade) e Jorge Wilson (Republicanos). O atual prefeito, Guti (PSD), também esteve presente e acompanhou todo o evento. Todos os candidatos homologados pela Justiça Eleitoral foram convidados. Apenas o candidato do PDT, Márcio Nakashima, não compareceu.

Durante a Sabatina (transmitida ao vivo pela ACE Web TV e pelos 12 veículos de comunicação parceiros), os 5 candidatos assinaram um Termo de Compromisso e se comprometeram a cumprir, caso sejam eleitos, as reivindicações da ACE sobre desenvolvimento econômico do setor de comércio e serviços da cidade.

Impostos, investimentos, cultura, saúde, funcionalismo público, transporte, desenvolvimento econômico e educação foram os principais temas discutidos durante os seis blocos de sabatina, mediados pelo jornalista Luiz Claudio Pires. As perguntas foram formuladas por jornalistas, representantes de entidades da sociedade civil e diretores da ACE. Em um dos blocos, houve perguntas entre os próprios candidatos.

O presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves, fez todos os sorteios que definiram quem perguntava e qual candidato respondia. Ele comentou sobre a importância do evento e sobre a pauta entregue aos candidatos. “São demandas dos empresários da cidade, que ajudam a economia a crescer. Esperamos que todos os candidatos tenham esse compromisso, se eleitos”.

Debate

No segundo turno, a ACE-Guarulhos fará um debate com os dois candidatos com maior votação na primeira etapa das eleições municipais. O encontro acontecerá em 11 de outubro, primeira sexta-feira após o primeiro turno, que acontece no dia 6/10.

Com o debate, a ACE-Guarulhos completará o trabalho de divulgação de propostas dos prefeituráveis, iniciado com a série de entrevistas com os pré-candidatos e mantido com a Sabatina. “É papel da nossa entidade levar informação ao setor produtivo sobre o que pensam aqueles que querem governar nossa cidade”, afirma o presidente Silvio Alves.