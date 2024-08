Vereador Ticiano recebe visita de Natinha, medalhista olímpica em Paris

- PUBLICIDADE -



O Vereador Ticiano, presidente da Câmara Municipal, recebeu a visita, nesta sexta-feira, 16/08, da jogadora de vôlei da Seleção Brasileira Natália Araújo, a Natinha, que acaba de voltar de Paris, onde conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas. Criada em Guarulhos, Natinha contou ter começado a jogar vôlei aos sete anos de idade, quando era aluna no Sesi Cocaia. Depois representou Guarulhos em jogos no Thomeozão. “Estou muito feliz de voltar às minhas origens. Quero mostrar que o esporte é bom em todos os sentidos”, disse.

Natinha contou sua trajetória e a importância dos pais e demais familiares na caminhada que culminou com a conquista olímpica. “Ainda é um pouco difícil de digerir a conquista. Quando eu estava na base, as olimpíadas pareciam muito distante, mas não é”, afirmou. Entre os objetivos da atleta está o uso da sua imagem para ações práticas na formação de atletas, em especial as crianças que participam do mesmo projeto onde a jogadora começou.

Ticiano, que foi atleta, relembrou as dificuldades enfrentadas por quem está no começo desta carreira. “Sei o quanto é difícil. Por isso é importante mostrar quem chega no topo, como a Natinha. E é ainda mais bacana ver que ela se preocupa em usar seu exemplo para formar novas atletas na nossa cidade”, afirmou.

Segundo Natinha, a maioria das crianças enfrentava dificuldades para se manter treinando. “Eu devo tudo aos meus pais, que trabalhavam e me levavam para os treinos. Não passamos dificuldades, mas se tivesse apoio público teria sido mais fácil”, explicou. É essa a bandeira que a jogadora pretende levantar, ou seja, influenciar de forma prática para que os jovens não passem pelas dificuldades conhecidas e possam treinar para as modalidades que mais desejarem.

Primeiro técnico

Servidor da Secretaria de Esportes de Guarulhos, Marcos de Oliveira Bissochi, foi o primeiro técnico da jogadora Natinha. Ele também esteve na Câmara e falou orgulhoso da atleta que já atua como madrinha do projeto coordenado por ele. Natinha fez questão de dizer que a medalha olímpica era dele também e de José Alberto Baggio, que estiveram presentes na formação dela desde muito criança. Bissochi mostrou fotos da jogadora ainda criança na equipe que ele dirigia com Baggio.

Aos 16 anos, Natinha teve seu primeiro contrato para jogar no time do Sesi, começando assim sua carreira profissional. A primeira convocação para a seleção brasileira veio dois anos depois, quando ela foi chamada para disputar o mundial pela equipe sub-23. Desde 2019, Natinha vem sendo convocada para atuar na seleção principal. Hoje a atleta está com 27 anos.