Pesquisa Real Time Big Data aponta 2º turno entre Elóie Xerife em Guarulhos

Pesquisa Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Guarulhos, mostra um provável segundo turno entre Elói Pietá (Solidariedade) e Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos). O levantamento, encomendado pela Record, revela que Xerife figura com 41% das intenções de voto, enquanto Pietá tem 36%.

No primeiro turno Pietá tem 28% das intenções de voto no cenário estimulado, quando uma lista com os nomes de possíveis nomes é apresentada aos eleitores, contra 22% do Xerife.

No primeiro turno no cenário espontâneo, quando o entrevistador não cita os nomes dos políticos, Pietá tem 10% das intenções de voto contra 5% de Jorge Wilson.

Em uma simulação sobre o eleitor votar ou não nos nomes apresentados pela pesquisa, 42% afirmaram que votariam com certeza ou poderiam votar em Pietá. Nesse quesito, Jorge Wilson teve 52%. Ainda nesse levantamento, Lucas Sanches aparece com 46%, Alencar Santana, com 41%, Márcio Nakashima, com 49%, e Waldomiro Ramos (PSB), 33%.

O levantamento, divulgado nesta terça-feira (20), foi realizado com 1.000 entrevistados, entre os dias 17 e 19 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-04549/2024, tem um nível de confiança de 95%.