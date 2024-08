Destino Pet Friendly lançamento acontece em Socorro

- PUBLICIDADE -



Socorro, portal do Circuito das Águas Paulista, será palco do lançamento da 2ª edição da cartilha Pet Friendly, no dia 23 de agosto, das 14h às 17h, no Centro Administrativo da cidade e contará com a presença das empresas presentes neste guia, do setor público, representado as Prefeituras e Secretarias Municipais de Turismo das cidades do consórcio, além de turistas e cidadãos. O evento se estenderá pelo final de semana com passeios na região.

A programação de passeios do Final de Semana Pet Friendly, no Circuito das Águas Paulista, terá início na manhã de sábado (24) com visita à Fontana di Trevi em Serra Negra, atrativo inspirado em um dos mais famosos monumentos romanos. Já em Socorro (24 e 25), os animais e seus tutores poderão praticar turismo de aventura como Rafting Pet, assistir ao pôr do sol em um lindo mirante e participar de “Cãominhada” pelas ruas da cidade.

A Secretaria de Turismo e Viagens escolheu o Circuito das Águas Paulista para este lançamento por ser uma das regiões turísticas do estado mais preparada para receber turistas com seus bichinhos de estimação, tanto pela experiência dos estabelecimentos no atendimento ao público, quanto pelo número de meios de hospedagens e atrativos cadastrados no guia.

A 1ª edição do Guia foi lançada em maio deste ano, em São Paulo, elencando 199 lugares na capital paulista que recebem os pets.

Pioneirismo Pet Friendly

Socorro a cerca de 130km de São Paulo, reconhecida como a capital da aventura e referência em ecoturismo, foi pioneira no Destino Pet Friendly. Em 2021 a cidade implementou o projeto LEI PETFRIENDLY DE SOCORRO: Lei 3406/2010 e muitos estabelecimentos se adaptaram para receberem os animais oferecendo segurança, bem-estar e conforto aos pets e seus tutores.

Atualmente, 90% dos estabelecimentos tais como parques de atividades de aventura, hotéis e pousadas, restaurantes, diversos pontos turísticos, locais para o turismo rural estão preparados e possuem o Selo Pet Friendly. A iniciativa teve o apoio da ASTUR (Associação de Turismo), COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) e da Secretaria de Turismo de Socorro.

Confira a programação Fim de Semana Pet – de 23 a 25 de agosto.

Sexta-feira – 23 de agosto – Evento de lançamento da 2ª edição do Guia pet Friendly – Das 14h às 17h

Apresentação da 2ª Edição do Guia, capacitação para empresas participantes e linhas de crédito para empreendimentos Pet Friendly

Apresentação “Socorro Destino Pet Friendly”

Jantar em estabelecimentos de alimentação indicados no Guia.

Sábado – 24 de agosto

– 10 – Fontana di Trevi e City Tour em Serra Negra

– 12:30 – Almoço em Socorro

– 14h – Rafting Dog em Socorro

– 17h – Pôr do sol e jantar na Pedra Bela Vista em Socorro

Domingo, 25 da agosto

– 10h – “Cãominhada” em Socorro – Local: Trilha do Parque da Cidade – às 10h (1h de percurso)

– Feira Permanente de Malhas e Mirante do Cristo (compra de suvenires e produtos de turismo rural)