Espaço Infantil se transforma em Espaço Infâncias na 27ª Bienal do Livro de São Paulo

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e organizada pela RX, que acontece entre os dias 6 e 15 de setembro de 2024, no Distrito Anhembi, em São Paulo, chega à 27ª edição com destaque para a literatura direcionada às crianças. Com a curadoria de Elisabete da Cruz, o espaço ganhou um novo nome: “Infâncias”.

A mudança reflete em uma abordagem mais inclusiva e plural, reconhecendo que a infância é uma fase diversa, com múltiplas experiências e perspectivas. A renomeação do espaço busca dar vez e voz a todas as crianças, independentemente de suas origens, culturas e realidades, promovendo uma visão mais abrangente e democrática da literatura infantil. Esta iniciativa também visa estimular o respeito e a valorização das diferentes vivências das crianças, contribuindo para a formação de leitores mais conscientes e críticos.

“A mudança do nome foi uma condição muito importante, precisamos olhar para as crianças como futuros leitores, precisamos tratá-los devidamente como protagonistas, dando voz e vez. Quando a gente muda o Espaço Infantil para Infâncias, estamos falando de vários lugares, várias idades e acolhendo cada uma delas”, explica a curadora do espaço Elisabete da Cruz.

Assim, ao tratar das infâncias, a Bienal do Livro não apenas destaca a literatura infantil e juvenil, mas também promove um olhar atento e cuidadoso para as necessidades e direitos das crianças enquanto leitores em formação, reconhecendo a importância de oferecer a elas histórias que inspirem, eduquem e encantem.

“Ter um espaço dedicado às crianças na Bienal do Livro de São Paulo é fundamental para estimular o hábito da leitura desde cedo. Proporcionar esse ambiente de experiências abre um universo de possibilidades e imaginações para os jovens leitores. Além disso, a iniciativa promove o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, tornando a leitura uma atividade divertida e enriquecedora”, declara a presidente da CBL, Sevani Matos.

Entre os nomes já confirmados na programação, está Itamar Vieira Júnior, que faz sua estreia na literatura para crianças com a obra Chupim, em coautoria com a artista plástica Manuela Navas. Além disso, Regina Drummond oferecerá ao público um delicioso banquete literário com a contação da história “A menina que comia livros”; As autoras Bete Rodrigues e Juliana Gatti promovem um jogo interativo e oficina com o jogo de cartas “Natureza fora da caixinha”.

Também está confirmado um diálogo com crianças influenciadoras da literatura, com Tatiana Morales, Júlia Calixto, Sophia Sviero e Bel Ito sob o tema Criança que lê é criança que cria!.

Sobre a Bienal Internacional do Livro de São Paulo:

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e organizada pela RX, é um dos maiores eventos literários da América Latina, reunindo autores, editores, livreiros e leitores em um espaço dedicado à celebração da cultura e da literatura.

Redes Sociais:

Instagram: https://www.instagram.com/bienaldolivrosp/

Facebook: https://www.facebook.com/Bienaldolivrosp

Twitter: https://twitter.com/bienaldolivrosp

Serviço

27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

6 a 15 de Setembro de 2024

Dias 06/09 e de 09 a 13/09 – 9h às 22h;

Dias 07, 08 e 14/09 das 10h às 22h;

Dia 15/09 das 10h às 21h;

Distrito Anhembi

Rua Olavo Fontoura, 1209 | Santana | São Paulo