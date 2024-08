Passeio de balão no Bosque Maia: confira valores e horários

- PUBLICIDADE -



Essa é sua chance de viver uma experiência única! A partir desta sexta-feira (23) o Bosque Maia recebe o Festival de Inverno com a atração mais aguardada pelos guarulhenses: o voo cativo de balão.

O balão, que ficará ancorado dentro do Bosque, poderá alcançar até 30 metros de altura, dependendo das condições do vento. Os voos ocorrerão todas as sextas-feiras, sábados e domingos durante o festival.

As aventuras estão programadas para começar sempre após as 16h, que são os melhores horários para a atração, com passeios extras disponíveis aos sábados e domingos entre as 11h30 e 14h30 dependendo das condições climáticas. Não há restrições de idade para participar e não é necessário agendamento prévio.

Cada voo permite a participação de até três pessoas, ou até 240 quilos, que serão acompanhadas por um instrutor experiente. A expectativa é atender cerca de 100 pessoas por dia, mas sempre dependendo das condições climáticas.

O valor por pessoa será de R$ 90, bem abaixo do que é praticado em voos desse estilo do balonismo. A atração é promovida pela equipe guarulhense de balonismo Inter Ballons e promete proporcionar uma experiência única para os visitantes.

E além do voo de balão, o Festival de Inverno de Guarulhos oferece uma ampla gama de atividades, incluindo uma mega área kids com brinquedos infláveis da empresa guarulhense Tio Melancia, palco para apresentações das bandas Acústico Show, Bando do Raul, Molinas Creedence, Tributo ao CBJ, Douglas Solom e Brasilidades.

Aos sábados, a partir das 20h30 os DJs Vadão e Cadico, que agitaram as casas noturnas paulistana Toco, Contra Mão e Overnight, irão fazer um “esquenta” da festa Mega Revival que vai rolar no Espaço Inter.

Na praça de alimentação os cardápios da comida de rua estarão presentes com muito churrasco, comidas tropeiras, caldos, fondues entre outros. E as bebidas estarão bem representadas com os drinks deliciosos do Mustang Bar, o chopp a zero grau da UP 300 e os vinhos internacionais do Wine Mundi.

A entrada para o festival é gratuita, tornando-o um passeio ideal para toda a família. Para mais informações, siga o Instagram oficial do evento @invernoguarulhos.