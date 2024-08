Casas de apostas indicam vitória do Cruzeiro, mas apontam classificação do Boca Juniors para as quartas de final da Copa Sul-Americana

- PUBLICIDADE -



Nesta quinta-feira (22), às 21h30, no Mineirão, Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam em confronto decisivo, válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com a derrota em Buenos Aires por 1 a 0, os Celestes precisam vencer por no mínimo dois gols de diferença para avançar na competição. Caso vençam por apenas um gol, a classificação será definida nos pênaltis.

Segundo a Odds & Scouts, uma das principais fontes de dados para eventos esportivos, e várias plataformas de apostas reconhecidas como Esportes da Sorte, Casa de Apostas, Bet7k, Onabet, Galera.bet, Reals, BETesporte, EstrelaBet, existe um favoritismo para o time visitante se classificar para as quartas de final do torneio. Em média, as odds pagam 1.48 para a classificação dos argentinos, enquanto para a equipe mineira, a média é de 2.57.

No entanto, as plataformas de betting apontam outro prognóstico para o resultado final do confronto, com odds mais favoráveis para a vitória da Raposa. O time da casa tem odds de, em média, 2.00 para ganhar, já os xeneizes contam com odds médias de 4.05 para sair com o triunfo no confronto.

O Cruzeiro atravessa um momento de instabilidade na temporada. A equipe ainda não venceu em agosto. Dos oito jogos previstos para o mês – disputou quatro -, somando dois empates (contra Atlético-MG e Vitória) e duas derrotas (para Fortaleza e Boca Juniors). Com o restante dos jogos a serem disputados em um intervalo de sete dias, o time de Fernando Seabra precisa vencer os argentinos para se manter vivo na Sul-Americana. No Brasileiro, ocupa a 7ª posição, com 38 pontos e um jogo a menos.

Já o Boca Juniors chega em um momento superior ao seu rival no confronto. Além da vantagem do empate para o jogo de volta nas oitavas da Sul-Americana, o time visitante não sabe o que é perder há mais de dois meses. A última derrota foi para o Platense, por 1 a 0, no dia 2 de junho. Desde então, a equipe acumula uma sequência invicta de 11 partidas. No Campeonato Argentino, o time ocupa a 8ª colocação com 17 pontos, apenas seis atrás do líder, Huracán.

Os Celestes acumulam sete eliminações seguidas para times argentinos em torneios da Conmebol. No entanto, Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam pela nona vez no Mineirão, com retrospecto favorável ao time brasileiro. O confronto geral aponta cinco vitórias da Raposa no Gigante da Pampulha, dois empates e apenas uma derrota. A equipe que avançar no duelo enfrentará o vencedor entre os paraguaios Libertad e Sportivo Ameliano.